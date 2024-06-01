Наполи требует за Кварацхелию значительно больше по сравнению с предложением ПСЖ

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Французский гранд не планирует возвращаться к большим расходам
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Кампанийцы оценивают трансферную стоимость грузинского футболиста в 130 миллионов евро. Париж не готов к такому соглашению. Ранее сообщалось, что "принцы" уже обсуждают с агентом Хвичи условия сотрудничества.
Также итальянский клуб пытается сохранить игрока в составе и подписать новый контракт с отступными в 160 миллионов. Неаполитанцы готовы увеличить зарплату до 5 миллионов, но агент спортсмена настаивает на шести и уменьшении клаусулы.
В прошлом сезоне форвард отыграл 45 встреч во всех соревнованиях и оформил 18 результативных действий.
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