Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Аталанты Копмейнерс скоро станет игроком Ювентуса
Старая синьора делает все, чтобы объявить о трансфере до начала Евро
Get Italian football news
Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс станет игроком "Ювентуса". Об этом сообщает Juvefc.
По имеющийся информации, 26-летный нидерландец согласовал контракт с "Ювентусом" на пять лет. Зарплата игрока будет составлять примерно 4,5 миллиона евро за сезон.
Читайте такжеБлижайший к Беллингему, король поэзии и новый Златан. Трезубец Аталанты способен поразить Байер
Напомним, за этот сезон Копмейнерс сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Juvefc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
- Реал выиграл Лигу чемпионов, Шахтер получил место в элите, Яремчук близок к трансферу. Главные новости за 1 июня
- Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно
- Анчелотти - про Леау: Я бы его бил каждый день
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн