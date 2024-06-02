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Полузащитник Аталанты Копмейнерс скоро станет игроком Ювентуса

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Полузащитник Аталанты Копмейнерс скоро станет игроком Ювентуса

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Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс станет игроком "Ювентуса". Об этом сообщает Juvefc.

По имеющийся информации, 26-летный нидерландец согласовал контракт с "Ювентусом" на пять лет. Зарплата игрока будет составлять примерно 4,5 миллиона евро за сезон.

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Напомним, за этот сезон Копмейнерс сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами.

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Источник:
Juvefc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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