Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адриано Галлиани имеет три кандидатуры, которые могут возглавить Монцу
Об этом сообщает Джанлука ди Марцио
Getty Images / Global Images Ukraine
"Брианцоли" второй сезон подряд демонстрируют отличный результат в чемпионате, финишировав 12-ми в Серии А. Слухи об уходе их главного тренера Раффаэле Палладино усиливаются и руководство "Монцы" занимается поисками возможного преемника итальянского специалиста.
Вице-президент клуба Адриано Галиани рассматривает три кандидатуры на должность тренера "брианцоли". Андреа Пирло, который в прошлом сезоне возглавил "Сампдорию", не сумел с ними повыситься в классе, финишировав 7-ми в Серии Б. Впрочем, Галиани видит его среди претендентов на тренерское кресло "Монцы". В этом списке есть и Алессандро Неста, который также возглавляет клуб во втором итальянском дивизионе "Реджану". Третьим кандидатом считается тренер "Вероны" Марко Барони. Со "скалигерами" итальянский специалист занял 13-ю строчку в Серии А.
Добавим, что нынешний тренер "Монцы" Раффаэле Палладино является одним из главных кандидатов, чтобы возглавить "Фиорентину".
Популярное сейчас
- Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
- Дюбуа техническим нокаутом победил Хрговича и стал обладателем временного титула IBF
- Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере
- Анчелотти: У меня никогда больше не было игрока с такими большими яйцами, как у Рамоса
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО