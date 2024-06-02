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Адриано Галлиани имеет три кандидатуры, которые могут возглавить Монцу

Италия

Об этом сообщает Джанлука ди Марцио

Адриано Галлиани имеет три кандидатуры, которые могут возглавить Монцу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Брианцоли" второй сезон подряд демонстрируют отличный результат в чемпионате, финишировав 12-ми в Серии А. Слухи об уходе их главного тренера Раффаэле Палладино усиливаются и руководство "Монцы" занимается поисками возможного преемника итальянского специалиста.

Вице-президент клуба Адриано Галиани рассматривает три кандидатуры на должность тренера "брианцоли". Андреа Пирло, который в прошлом сезоне возглавил "Сампдорию", не сумел с ними повыситься в классе, финишировав 7-ми в Серии Б. Впрочем, Галиани видит его среди претендентов на тренерское кресло "Монцы". В этом списке есть и Алессандро Неста, который также возглавляет клуб во втором итальянском дивизионе "Реджану". Третьим кандидатом считается тренер "Вероны" Марко Барони. Со "скалигерами" итальянский специалист занял 13-ю строчку в Серии А.

Добавим, что нынешний тренер "Монцы" Раффаэле Палладино является одним из главных кандидатов, чтобы возглавить "Фиорентину".

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Источник:
Джанлука ді Марцио
Опубликовал: Александр Гресь
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