Возвращение города Милана, прорыв Аталанты и Болоньи, падение прошлогодних лидеров. Итоги сезона в Серии А

"Интер" выиграл свое 20-ое Скудетто. Обеспечив его за пять туров до финиша, что является повторением рекорда лиги. "Милан" расположился сразу за ним, то есть в третий раз за последние четыре сезона город Милан занял 1-2 места в лиге. Исключением был предыдущий сезон, лидеры которого - "Наполи" и "Лацио" - упали очень низко и очень больно.

Также отмечаем возвращение "Аталанты" в Лигу Чемпионов после двух лет отсутствия и выход "Болоньи" в Кубок Чемпионов впервые с 1964-го года. То есть, учитывая сюрпризность прошлогоднего Скудетто "Наполи" и второго места "Лацио", мы получили второй сюрпризный сезон подряд. При этом очередной посредственный сезон выдали "Ювентус", "Рома" и "Фиорентина".

Следует отметить и вылет "Сассуоло" после 11-ти сезонов подряд в Серии А. Вечный середняк и гроза грандов не был готов кусаться, царапаться в борьбе против вылета и вылетел досрочно. Он уж слишком зависим от Доменико Берарди, пропустившего очень много из-за травмы.

Общие тенденции

В плане забитых мячей лига поднялась - 2.61 за матч после 2.56 в предыдущем сезоне. Но ведь в позапрошлом было 2.87, за год до этого - 3.06. 54 гола "Ювентуса" и "Болоньи" - антирекорд забитых для вышедших в Лигу Чемпионов за девять последних сезонов, 36 "Торино" - для команд Топ-10 за последних 12. Впервые за 33 сезона лишь один игрок забил более 16-ти мячей.

Означает ли это, что Серия А вернулась к катеначчо? Ничего похожего. Десять команд владели мячом более 50-ти процентов времени. Это больше, чем в Испании и Германии и наравне с Англией и Францией. Проблема в том, что итальянцы слишком увлекались владением, редко доводя его до ударов по воротам и еще реже - до точных. Креатив и реализация подводили.

Подводила в целом организация. Летом 2023-го года "Милан", "Ювентус", "Наполи", "Лацио" сменили технических и/или спортивных директоров, такие директоры "Ромы" и "Аталанты" ушли на протяжении сезона 2023/24. "Ювентус", "Рома" и "Лацио" сменили тренеров по ходу сезона, в "Наполи" работали четыре тренера за последний год, в"Милане" тренер еле держался.

Все это не добавляло стабильности и не позволяло грандам строить состав и игру как следует. Так что неудивительно, что наиболее стабильными и лучшими по игре из Топ-10 были "Интер", "Аталанта" и "Болонья", те же, кто был лучшим и наиболее стабильным и в административном плане.

"Интер", "Милан", "Ювентус"

Скудетто "Интера" совершенно никого не удивило. Даже с 19-ю очками перевеса над вторым местом. Ведущие эксперты во главе с Арриго Сакки и Фабио Капелло заявляют, что он уже четыре сезона лучший в лиге, и удивлять должно то, что проиграл два, а не что выиграл два. Наконец-то это доминирование по составу и клубной работе перенеслось и на поле.

В третий сезон Симоне Индзаги игра его команды, его метод достигли совершенства. Желание играть быстро, вертикально, не заморачиваясь владением мячом, с постоянным движением, смещением игроков центральной оси на фланги создало замечательный боевой корабль. Как его назвал главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно ещё в августе.

Показательный момент - в Болонье, когда победу принёс навес С ИГРЫ центрального защитника Бастони с фланга на центрального защитника Биссека.

Возглавлял корабль Лаутаро Мартинес, в первом сезоне в качестве капитана команды забив 24 мяча. На восемь больше, чем ближайший преследователь во всей лиге и на 11 - чем в команде. Несомненно, лучший игрок в сезоне в лиге.

Разумеется, помогли трансферы. Уход ветеранов Джеко, Лукаку, Брозовича, Д'Амброзио, Гальярдини, приход гораздо более молодых и динамичных Тюрама, Павара, Фраттези, Аугусто, Биссека, усиление скамьи запасных. Ян Зоммер наглухо закрыл ворота. Помог и акцент на лигу за счет раннего вылета из Лиги Чемпионов и Кубка Италии, где выставляли на игру запасных.

Помогли и проблемы у соперников. "Милан" и "Ювентус" пережили слишком много пертурбаций, слишком много нервов, бурь. Их тренеры держались на соплях, и Массимилиано Аллегри в итоге не выдержал, сорвался и был уволен. До того постоянно заявляя, что "Юве" и не собирался бороться за Скудетто, поскольку не готов. Стефано Пиоли также не особо желал говорить об этом.

"Милан" привел более десяти новых игроков. Но они усилили лишь ротацию, скамью запасных. Потому и позволили уверенно подняться на второе место. Для первого не хватало опыта и качества новому центру поля и все еще молодому центру обороны, не хватало воздуха 37-летнему Жиру в центре атаки, не хватало взрослости Питеру Пену Леау, не хватало здоровья Майку Маньяну.

33 травмы в первой половине сезона лишили "россонери" шансов. Да и в целом они играли в весёлый инфантильный футбол с очень интересной атакой, но совершенно дырявыми центром поля и обороной. А Скудетто берет оборона.

Оборона "Ювентуса" как раз работала в режиме Скудетто более круга. Штамповала 1:0 при классической скучной ювентусовской игре и держала вплотную к "Интеру". Но в итоге устала. А атака была слабой, центр поля потерял из-за дисквалификаций Фаджоли и Погба, трансферы и летом, и зимой оказались совершенно провальными. Вот в итоге и три победы в последних 17-ти турах.

Не хватило и характера. Игроки, даже ветеран-победитель Войцех Щенсны, признали, что после поражения от "Интера" в начале февраля команда растеряла всю мотивацию играть. Хотя отставание составляло лишь четыре очка. Поведение, недостойное "Ювентуса".

"Аталанта" и "Болонья"

Подопечные Джан Пьеро Гасперини и Тьяго Мотты обеспечили себе место в Лиге Чемпионов еще за два тура до финиша, причём у первых ещё оставался матч в запасе. Обе играли в красивый футбол. Прежде всего - на очень высоких скоростях. Постоянно нагнетали, играли вертикально, атаковали большими силами. В том числе и против грандов.

"Аталанта" по владению мячом была лишь десятой, но по ударам по воротам и xG - четвёртой, по голам - третьей. Она выступила бледно в первом круге и даже в конце зимы, казалось, отставала. Но шесть побед подряд в концовке вывели её в Лигу Чемпионов.

Не сразу завелись новички - Скамакка и Де Кетеларе. Гасперини признавал, что им ещё нужно многому научиться, а первого даже исключал из команды. Но постепенно они все добавляли и в итоге заиграли блестяще. Также во втором круге тренер перевёл Коопмейнерса ближе к воротам соперника, и тот начал забивать.

"Болонья" по владению была как раз второй, а по ударам и xG - восьмой, по забитым - седьмой. Зато третьей по пропущенным, первой по отборам мяча. И в целом играла очень собранно, уверенно, агрессивно и разнообразно. Похоже на "Аталанту". Со сменой мест игроками, за которой соперники не могли уследить. СМИ называли команду "газообразной" и "швейцарским ножом".

Она стала единственной в Топ-10 лиги, кто победил другие команды Топ-10 не меньше раз, чем команды из второй десятки - 9:9. Проиграла командам Топ-10 лишь трижды в 18-ти матчах.

Центрфорвард Джошуа Зиркзее проводил больше времени в глубине поля и на флангах, чем в центре штрафной, "восьмерка" Льюис Фергюсон появлялся везде - от флангов до центра штрафных своей команды и соперника. Риккардо Калафиори, центральный защитник, забивал с игры из центра штрафной соперника и ассистировал с фланга.

Другие в Топ-9

Тренеры "Ромы", "Лацио" и "Торино" постоянно ссорились с прессой, соперниками и руководством своих клубов. Были недовольны трансферами и ситуацией в клубе вообще. Заявляли, что их команды не готовы на те свершения, которые от них требуют. В итоге Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри не довели сезон до конца, а Иван Юрич ещё до его окончания заявил, что уйдёт.

С приходом Даниэле Де Росси в январе "Рома" отказалась от 3-4-2-1 в пользу 4-3-3, начала играть в гораздо более быстрый и активный футбол. Но для выхода в Топ-5 не хватило времени и сил из-за игры в Лиге Европы. "Лацио" как раз перешёл с 4-3-3 на 3-4-2-1, также начал догонять с Игором Тудором в марте, но не хватило точно того же (играл в Кубке).

В "Торино" и "Фиорентине" смен тактики и тренеров не было. Но вторая очень устала из-за игры в Лиге Конференций и Кубке, и её ротация в лиге оказалась неудачной. Как и стерильное владение мячом и реализация. А первому давно не хватает голов. 36 - четвёртый результат с конца в лиге. Не хватило и характера в концовке, когда был шанс выйти в Еврокубки.

"Наполи"

С первого на десятое место. Худшее падение для любого чемпиона Италии с сезона 1985/86, когда "Верона" также упала на десятое. Если не считать административные вылеты в Серию Б за подкуп судей, договорные матчи и т.д, предыдущее худшее падение действующего чемпиона, чем нынешнее "Наполи", состоялось в сезоне 1961/62 у "Ювентуса" - с первого на 12-ое.

В чем причина? Потеря творцов Скудетто Лучано Спаллетти и Кристиано Джунтоли? Тренер, бывший пятым-шестым выбором, и совершенно чужой по менталитету (зажатый Руди Гарсия), два его преемника просто низкого уровня? Ссоры Виктора Осимхена, Хвичи Кварацхелии и Петра Зелински с клубом? Бешеная эйфория, когда игроки признаются, что чувствуют себя в городе богами? Все вместе.

"Наполи" просто не хотел играть, не хотел бороться, не хотел вести себя профессионально. В чем виноваты все - от президента до последнего работника клуба. И это можно было предсказать, учитывая слабый и просто неправильный менталитет клуба и города, лишивший их немало Скудетто в истории. Эпик фейл.

Другие

Новичок "Дженоа" и "Монца" были крепкими зубастыми середняками. Не случайно тренерами обеих интересовались команды Топ-10. "Лечче" в какой-то момент скатился в борьбу против вылета, но в целом выглядел на уровне первых двух. Сменил тренера из-за удара Роберто Д'Аверсы головой в лицо игрока соперников, но это помогло - Лука Готти набрал нужные очки.

"Верона" и "Кальяри" выжили в Серии А досрочно, ещё и играя интересно. Отставку Клаудио Раньери в феврале не приняли, и после этого "Кальяри" добавил. В целом же в своём последнем сезоне в клубной карьере тренер отличился - 15 голов забили вышедшие на замену. А Марко Барони удержал "Верону", несмотря на финансовые проблемы и продажу большинства первого состава в январе.

"Удинезе" и "Эмполи" удержались лишь в последнем туре с третьим тренером в сезоне. Первый играл хорошо против грандов, но не аутсайдеров, был королем ничьих (19) без побед, пропускал в концовках. Но в итоге Фабио Каннаваро удалось привить и умение побеждать аутсайдеров, и характер. А Давиде Никола совершил свое очередное чудо спасения. На 93-ей минуте 38-го тура.

Не спаслись "Фрозиноне" и "Сассуоло". Первый почти весь сезон шёл вне зоны вылета, но Эусебио Ди Франческо слишком радовался владению мячом и ударам по воротам. В итоге характера не хватило. Как и второму, не привыкшему бороться против вылета. Он стал единственным, кто победил "Интер", еще и сделал это дважды, но в матчах против второй десятки вообще не боролся.

Ну а "Салернитана" и не пыталась спасаться. Все полетело к чертям с самого начала. Одна из худших команд в истории Серии А.

Украинский след

Были матчи и даже периоды, когда Руслан Малиновский играл в стартовом составе "Дженоа", получал комплименты от тренера и прессы. Даже открыл второе дыхание на новой позиции - последнего опорника. Помогал начинать атаки на одной линии с защитниками, при этом успевая и выдвигаться в прессинг вместе с форвардами. Активно, как никогда в карьере, действовал в отборе.

Впрочем, были и немало матчей, в которых он выходил лишь на замену. Полный матч он отыграл лишь шесть раз. Была и травма, сорвавшая концовку сезона. Да и к его новой позиции разыгрывающего опорника пресса и болельщики не сразу привыкли, требуя больше атаки, больше ударов и голов. А в целом "Дженоа" и с ним, и без него выглядела одинаково крепко и собранно.

На его счету 28 матчей в лиге за команду, из них 18 - в стартовом составе. Четыре гола и ассист, принесшие команде три очка. Причем по положительной разнице хG с голами он седьмой в лиге. Высоко, признак высокой эффективности. Наиграл лишь на 1.18 xG, но забил четыре мяча.

Виктор Коваленко голом и ассистом принёс "Эмполи" три очка. Несомненно, драгоценные, учитывая, что команда спаслась от вылета на 93-ей минуте последнего тура. Победный гол на 91-ой в гостях против "Наполи" был очень красивым. Но в целом он был глухим запасным. Пробовался и в центре поля, и на позиции атакующего полузащитника, но нигде закрепиться не сумел.

17 матчей, из них лишь четыре в стартовом составе - его показатели.

Лучшие игроки сезона : 1. Лаутаро Мартинес ("Интер"), 2. Джошуа Зиркзее ("Болонья"), 3. Альберт Гудмундссон ("Дженоа"), 4. Федерико Димарко ("Интер"), 5. Тен Коопмейнерс ("Аталанта")

Прорывы сезона : 1. "Болонья", 2. Джошуа Зиркзее ("Болонья"), 3. Альберт Гудмундссон ("Дженоа")

Разочарования сезона : 1. "Наполи", 2. "Сассуоло", 3. "Лацио"

Лучшие вратари сезона : 1. Ян Зоммер ("Интер"), 2. Микеле Ди Грегорио ("Монца"), 3. Войцех Щенсны ("Ювентус")

Лучшие тренеры сезона : 1. Симоне Индзаги ("Интер"), 2. Тьяго Мотта ("Болонья"), 3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")

Сборная сезона : Зоммер ("Интер"), Бремер ("Ювентус"), Калафиори ("Болонья"), А. Бастони ("Интер"), Камбиазо ("Ювентус"), Чалханоглу ("Интер"), Коопмейнерс ("Аталанта"), Димарко ("Интер"), Гудмундссон ("Дженоа"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Зиркзее ("Болонья")

Запасные : Ди Грегорио ("Монца"), Белланова ("Торино"), Павар ("Интер"), Колашинац ("Аталанта"), Пулишич ("Милан"), Де Кетеларе ("Аталанта"), Фергюсон ("Болонья"), Жиру ("Милан"), Влахович ("Ювентус"), Тюрам ("Интер"), Скамакка ("Аталанта")

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