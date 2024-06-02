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Последняя клубная игра арбитра Даниэле Орсато. Аталанта - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча

Италия

Аталанта отдала бронзу Ювентусу

Последняя клубная игра арбитра Даниэле Орсато. Аталанта - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Фіорентина

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В заключительном матче сезона в Серии А встречались победитель Лиги Европы "Аталанта" и финалист Лиги конференций "Фиорентина". Все голы произошли в первом тайме. Трижды "фиалки" выходили вперед в счете, и в последний раз сумели довести игру до победного конца.

"Фиорентина", несмотря на то, что матч для нее уже ничего не решал, имела больше желания на поле, чем "Аталанта", которая могла забрать бронзовые медали. Команда Гасперини финиширует четвертой, а третье место - у "Ювентуса". "Фиорентина" - восьмая, на еврокубковой позиции. Также стоит отметить, что этот поединок стал последним в клубной судейской карьере Даниэле Орсато.

Серия А. Перенесенный матч 29-го тура

Бергамо. «Гэвисс Стадиум»

Главный арбитр: Даниэле Орсато

«Аталанта» - «Фиорентина» 2:3

Голы: Лукман 12, Скальвини 32 - Белотти 6, 45+2, Н. Гонсалес 19

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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