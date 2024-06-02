Венеция выходит в Серию А

В воскресенье завершился плей-офф за выход в итальянскую Серию А. По его итогам третью путёвку в Высший дивизион добыла "Венеция". После 0:0 в первом матче в гостях три дня тому венецианцы переиграли "Кремонезе" дома со счетом 1:0 благодаря голу Кристиана Гиткьера на 24-ой минуте.

Следует отметить, что "Парма" и "Комо" заняли два первых места в регулярном чемпионате Серии Б и обеспечили себе выход в Серию А напрямую. "Венеция" заняла третье и в плей-офф подтвердила это место, пройдя "Палермо" и завершивший регулярный чемпионат четвертым "Кремонезе".

"Венеция" возвращается в Серию А после двух сезонов отсутствия. "Кремонезе" остаётся в Серии Б и проведёт там второй сезон подряд после вылета из Серии А в 2023-ем году.