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Венеция выходит в Серию А

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Таблица регулярного сезона Серии Б подтвердилась

Венеция выходит в Серию А

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
В воскресенье завершился плей-офф за выход в итальянскую Серию А. По его итогам третью путёвку в Высший дивизион добыла "Венеция". После 0:0 в первом матче в гостях три дня тому венецианцы переиграли "Кремонезе" дома со счетом 1:0 благодаря голу Кристиана Гиткьера на 24-ой минуте.

Следует отметить, что "Парма" и "Комо" заняли два первых места в регулярном чемпионате Серии Б и обеспечили себе выход в Серию А напрямую. "Венеция" заняла третье и в плей-офф подтвердила это место, пройдя "Палермо" и завершивший регулярный чемпионат четвертым "Кремонезе".

"Венеция" возвращается в Серию А после двух сезонов отсутствия. "Кремонезе" остаётся в Серии Б и проведёт там второй сезон подряд после вылета из Серии А в 2023-ем году.

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