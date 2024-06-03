  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан интересуется защитником Арсенала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан интересуется защитником Арсенала

Италия

Об этом сообщает Foot Mercato

Милан интересуется защитником Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В преддверии открытия летнего трансферного окна многие европейские клубы ведут активную подготовительную работу. Согласно последним сообщениям, "Милан" проявляет особый интерес к защитнику "Арсенала" Якубу Кивиору.

"Россонери" имели проблемы в защите на протяжении нынешнего сезона. Это было связано с травмами важных игроков, что повлияло на их выступления в Лиге чемпионов. Кроме того, Якуб Кивиор является универсальным футболистом, поскольку он может закрыть несколько позиций в защите. Теперь остается выяснить, позволят ли второе место в Премьер-лиге отпустить игрока, контракт которого рассчитан до июня 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне Якуб Кивиор провел 30 матчей, где отметился голом и 3 передачами.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Лацио близок к переходу в Кристал Пэлас
yellow-arrow
Тренер финалиста Лиги конференций объявил об уходе со своей должности
yellow-arrow
Возвращение города Милана, прорыв Аталанты и Болоньи, падение прошлогодних лидеров. Итоги сезона в Серии А
Арсенал (Лондон) Милан Якуб Кивер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости