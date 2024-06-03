Милан интересуется защитником Арсенала

В преддверии открытия летнего трансферного окна многие европейские клубы ведут активную подготовительную работу. Согласно последним сообщениям, "Милан" проявляет особый интерес к защитнику "Арсенала" Якубу Кивиору.

"Россонери" имели проблемы в защите на протяжении нынешнего сезона. Это было связано с травмами важных игроков, что повлияло на их выступления в Лиге чемпионов. Кроме того, Якуб Кивиор является универсальным футболистом, поскольку он может закрыть несколько позиций в защите. Теперь остается выяснить, позволят ли второе место в Премьер-лиге отпустить игрока, контракт которого рассчитан до июня 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне Якуб Кивиор провел 30 матчей, где отметился голом и 3 передачами.