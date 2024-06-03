Опытный голкипер Ювентуса определился со своим будущим

Руководство "Ювентуса" хотело бы продать своего голкипера Войцеха Щенсного. Но сам игрок имеет несколько иное мнение о своем будущем.

Как сообщает Calciomercato, 34-летний поляк настроен остаться в туринском клубе. Войцеха даже не интересуют очень хорошие предложения из Саудовской Аравии.

Щенсный в прошлом сезоне Серии А провел 35 поединков, в которых пропустил 30 мячей; 15 матчей отыграл на ноль.