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Опытный голкипер Ювентуса определился со своим будущим
Но руководство клуба хотело бы продать своего игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ювентуса" хотело бы продать своего голкипера Войцеха Щенсного. Но сам игрок имеет несколько иное мнение о своем будущем.
Как сообщает Calciomercato, 34-летний поляк настроен остаться в туринском клубе. Войцеха даже не интересуют очень хорошие предложения из Саудовской Аравии.
Щенсный в прошлом сезоне Серии А провел 35 поединков, в которых пропустил 30 мячей; 15 матчей отыграл на ноль.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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