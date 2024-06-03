Милан близок к подписанию защитника сборной Бразилии защитника сборной Бразилии

"Милан" продолжает активно искать нового защитника, и Эмерсон Роял из "Тоттенхэма" идеально подходит итальянскому клубу.

По информации Фабрицио Романо, бразильский защитник стремится сменить клубную прописку и очень заинтересован в присоединении к "Милану". С личными условиями контракта проблем не возникает.

"Тоттенхэм", как сообщается, оценивает Эмерсона в 20 миллионов евро. Окончательное решение о трансфере будет зависеть от того, смогут ли два клуба договориться между собой.

В прошлом сезоне Роял сыграл в 24 матчах, в которых забил 1 гол.