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Милан близок к подписанию защитника сборной Бразилии защитника сборной Бразилии
Эмерсон Роял может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" продолжает активно искать нового защитника, и Эмерсон Роял из "Тоттенхэма" идеально подходит итальянскому клубу.
По информации Фабрицио Романо, бразильский защитник стремится сменить клубную прописку и очень заинтересован в присоединении к "Милану". С личными условиями контракта проблем не возникает.
"Тоттенхэм", как сообщается, оценивает Эмерсона в 20 миллионов евро. Окончательное решение о трансфере будет зависеть от того, смогут ли два клуба договориться между собой.
В прошлом сезоне Роял сыграл в 24 матчах, в которых забил 1 гол.
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