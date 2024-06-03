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Наполи заинтересовался защитником Торино

Италия

Алессандро Буонджорно летом может сменить клуб

Наполи заинтересовался защитником Торино

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Конте близок к тому, чтобы стать главным тренером «Наполи», и специалист уже определил несколько игроков, которых он хотел бы видеть в итальянском клубе.

Неаполитанцы заинтересованы в подписании защитника "Торино" Алессандро Буонджорно. "Наполи" готов приблизиться к финансовым требованиям "быков".

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Алессандро в 30 миллионов евро. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bandura (Klagenfurt)
03.06.2024 в 21:05
це означає кінець команди…мавпе токсичний а в парі з вінісіусом то й взагалі
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Комментарии 1
Bandura (Klagenfurt)
03.06.2024 в 21:05
це означає кінець команди…мавпе токсичний а в парі з вінісіусом то й взагалі
Ответить
0
0

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