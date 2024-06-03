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Наполи заинтересовался защитником Торино
Алессандро Буонджорно летом может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте близок к тому, чтобы стать главным тренером «Наполи», и специалист уже определил несколько игроков, которых он хотел бы видеть в итальянском клубе.
Неаполитанцы заинтересованы в подписании защитника "Торино" Алессандро Буонджорно. "Наполи" готов приблизиться к финансовым требованиям "быков".
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Алессандро в 30 миллионов евро. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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03.06.2024 в 21:05
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