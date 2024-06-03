Наполи заинтересовался защитником Торино

Антонио Конте близок к тому, чтобы стать главным тренером «Наполи», и специалист уже определил несколько игроков, которых он хотел бы видеть в итальянском клубе.

Неаполитанцы заинтересованы в подписании защитника "Торино" Алессандро Буонджорно. "Наполи" готов приблизиться к финансовым требованиям "быков".

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Алессандро в 30 миллионов евро. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.