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Пошёл на повышение. Маротта назначен новым президентом Интера
Очередные перемены в руководстве клуба
ANSA
Пресс-служба "Интера" объявил о назначении Джузеппе Маротты новым президентом клуба.
С 2018 года итальянский функционер занимал в стане "нерадзурри" должность генерального директора. Ранее Маротта работал в "Ювентусе" и "Сампдории".
Напомним, 22 мая у "Интера" поменялся владелец - им стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.
По итогам прошлого сезона миланцы стали чемпионами Италии.
F.C. Internazionale Milano S.p.A. annuncia la proposta di nomina di Giuseppe Marotta a Presidente e i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 4, 2024
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