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Пошёл на повышение. Маротта назначен новым президентом Интера

Италия

Очередные перемены в руководстве клуба

Пошёл на повышение. Маротта назначен новым президентом Интера

ANSA

Новина українською

Пресс-служба "Интера" объявил о назначении Джузеппе Маротты новым президентом клуба.

С 2018 года итальянский функционер занимал в стане "нерадзурри" должность генерального директора. Ранее Маротта работал в "Ювентусе" и "Сампдории".

Напомним, 22 мая у "Интера" поменялся владелец - им стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.

По итогам прошлого сезона миланцы стали чемпионами Италии.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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