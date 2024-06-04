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Дженоа хочет выкупить защитника Тоттенхэма

Италия

Продолжаются переговоры

Дженоа хочет выкупить защитника Тоттенхэма

Фото: tottenhamhotspur

Новина українською

"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Дженоа" относительно постоянного трансфера защитника Джеда Спенса, который в этом сезоне выступал за итальянский клуб на правах аренды.

"Дженоа" хотела бы сохранить Спенса и Витиньо ("Марсель") в своей команде на следующий сезон. Итальянцы заинтересованы в том, чтобы Джед выступал за их клуб, и готовы выкупить его контракт.

Отметим, что Спенс в прошлом сезоне сыграл 23 матча.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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