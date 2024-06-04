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Маурицио Сарри отклонил предложение от греческого клуба возглавить их команду

Италия

Маурицио не планирует ехать в Грецию

Маурицио Сарри отклонил предложение от греческого клуба возглавить их команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер Маурицио Сарри отклонил предложение "Панатинаикоса".

Греческий клуб предложил Сарри выгодные условия контракта, но специалист решил их не принимать. Маурицио ищет новый проект, который будет отвечать его амбициям, но не планирует ехать в Грецию.

Напомним, что последним местом работы Маурицио был "Лацио". Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.

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Панатинаикос (Афины) Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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