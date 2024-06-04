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Маурицио Сарри отклонил предложение от греческого клуба возглавить их команду
Маурицио не планирует ехать в Грецию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Маурицио Сарри отклонил предложение "Панатинаикоса".
Греческий клуб предложил Сарри выгодные условия контракта, но специалист решил их не принимать. Маурицио ищет новый проект, который будет отвечать его амбициям, но не планирует ехать в Грецию.
Напомним, что последним местом работы Маурицио был "Лацио". Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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