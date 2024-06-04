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Директор Фиорентины хочет, чтобы хавбек, арендованный МЮ, остался в своем клубе

Италия

Софьян Амрабат может продолжить выступать в АПЛ

Директор Фиорентины хочет, чтобы хавбек, арендованный МЮ, остался в своем клубе

Фото: twitter.com

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Директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что хавбек Софьян Амрабат, вероятно, хочет остаться в английской Премьер-лиге после своей аренды в "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

"Я думаю, что наш игрок хочет остаться в АПЛ, но "МЮ“ еще ничего нам не сказал. Но я хотел бы оставить Амрабата в "Фиорентине", но думаю, что у него есть другие планы".

Напомним, что у Софьяна контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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