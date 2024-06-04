Директор Фиорентины хочет, чтобы хавбек, арендованный МЮ, остался в своем клубе

Директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что хавбек Софьян Амрабат, вероятно, хочет остаться в английской Премьер-лиге после своей аренды в "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

"Я думаю, что наш игрок хочет остаться в АПЛ, но "МЮ“ еще ничего нам не сказал. Но я хотел бы оставить Амрабата в "Фиорентине", но думаю, что у него есть другие планы".

Напомним, что у Софьяна контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.