Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Фиорентины хочет, чтобы хавбек, арендованный МЮ, остался в своем клубе
Софьян Амрабат может продолжить выступать в АПЛ
Фото: twitter.com
Директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что хавбек Софьян Амрабат, вероятно, хочет остаться в английской Премьер-лиге после своей аренды в "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.
"Я думаю, что наш игрок хочет остаться в АПЛ, но "МЮ“ еще ничего нам не сказал. Но я хотел бы оставить Амрабата в "Фиорентине", но думаю, что у него есть другие планы".
Напомним, что у Софьяна контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- "Сборной Украины помогла не только фортуна". Нагельсманн отметил игру Трубина
- Серия А. Аталанта проигрывает и не выходит на третье место
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн