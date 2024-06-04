Конте прибыл в Рим, чтобы поужинать с президентом Наполи

Сегодня вечером (4 июня) Антонио Конте поужинает с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом.

А уже завтра (5 июня) Конте может подписать контракт, который, как полагают, будет стоить 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы за три года, без пункта об увольнении.

Напомним, что Антонио находился без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".