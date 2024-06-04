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Конте прибыл в Рим, чтобы поужинать с президентом Наполи

Италия

Вскоре Конте возглавит Наполи

Конте прибыл в Рим, чтобы поужинать с президентом Наполи

Фото: uefa.com

Новина українською

Сегодня вечером (4 июня) Антонио Конте поужинает с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом.

А уже завтра (5 июня) Конте может подписать контракт, который, как полагают, будет стоить 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы за три года, без пункта об увольнении.

Напомним, что Антонио находился без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".

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Аурелио де Лаурентис Антонио Конте Наполи
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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