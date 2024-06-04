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Действующий чемпион мира, играющий за Рому, может покинуть свой клуб
Форвард готов к переходу в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Начиная с зимнего трансферного окна, было много разговоров о том, что нападающий "Ромы" Пауло Дибала может сменить свой клуб.
По информацию издания Sky Sports, 30-летний форвард готов к переходу в английскую Премьер-лигу, где к нему проявляют интерес топ-клубы, но какие именно пока не разглашают.
Пауло в прошлом сезоне Серии А сыграл 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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