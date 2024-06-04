Италия
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Защитник Аталанты успешно перенес операцию на колене
Футболист вернется к игре только через шесть месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Аталанты" Джорджо Скальвини успешно перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки.
Итальянец уже начал курс реабилитации и лечения. Ожидается, что футболист вернется к игре только через шесть месяцев.
Напомним, что Скальвини получил травму во время победного матча "Аталанты" над "Фиорентиной" (3:2).
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