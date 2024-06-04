  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Аталанты успешно перенес операцию на колене
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Аталанты успешно перенес операцию на колене

Италия
Обновлено

Футболист вернется к игре только через шесть месяцев

Защитник Аталанты успешно перенес операцию на колене

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Аталанты" Джорджо Скальвини успешно перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки.

Итальянец уже начал курс реабилитации и лечения. Ожидается, что футболист вернется к игре только через шесть месяцев.

Напомним, что Скальвини получил травму во время победного матча "Аталанты" над "Фиорентиной" (3:2).

Читайте также"У меня очень хорошие ощущения". Спаллетти высказался о начале Евро-2024
По теме
yellow-arrow
Вингер Болоньи надеется убедить Спаллетти включить его в сборную Италии на ЕВРО-2024
yellow-arrow
Действующий чемпион мира, играющий за Рому, может покинуть свой клуб
yellow-arrow
Конте прибыл в Рим, чтобы поужинать с президентом Наполи
Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости