Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотта уже формирует список новичков для Ювентуса, включая лидера Аталанты
Контракт между тренером и клубом еще не подписан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На следующей неделе наставник "Болоньи" должен официально возглавить "бьянконери". Как сообщалось ранее, стороны договорятся о сотрудничестве на 3 года.
Появилась информация, что специалист уже определился с первыми новичками "старой сеньоры". В этом списке фигурируют кипер "Монцы" Микеле Ди Грегорио и полузащитник "Аталанты" Тен Копмайнерс.
Вратарь выступает в составе "брианцоли" с 2020 года (144 встречи). Нидерландский футболист оформил 45 результативных действий в 129 поединках в футболке бергамасков за 3 сезона.
Популярное сейчас
- Гендир Черноморца: Брагару, Кузык, Путря и пять молодых игроков покинули команду
- Отбор Евро-2025. Женская сборная Украины с двумя красивейшими голами снова играет вничью с Уэльсом
- Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким
- Для трансфера Осимхена Арсенал может включить в соглашение двух футболистов
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО