Мотта уже формирует список новичков для Ювентуса, включая лидера Аталанты

На следующей неделе наставник "Болоньи" должен официально возглавить "бьянконери". Как сообщалось ранее, стороны договорятся о сотрудничестве на 3 года.

Появилась информация, что специалист уже определился с первыми новичками "старой сеньоры". В этом списке фигурируют кипер "Монцы" Микеле Ди Грегорио и полузащитник "Аталанты" Тен Копмайнерс.

Вратарь выступает в составе "брианцоли" с 2020 года (144 встречи). Нидерландский футболист оформил 45 результативных действий в 129 поединках в футболке бергамасков за 3 сезона.