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Мотта уже формирует список новичков для Ювентуса, включая лидера Аталанты

Италия

Контракт между тренером и клубом еще не подписан

Мотта уже формирует список новичков для Ювентуса, включая лидера Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На следующей неделе наставник "Болоньи" должен официально возглавить "бьянконери". Как сообщалось ранее, стороны договорятся о сотрудничестве на 3 года.

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Появилась информация, что специалист уже определился с первыми новичками "старой сеньоры". В этом списке фигурируют кипер "Монцы" Микеле Ди Грегорио и полузащитник "Аталанты" Тен Копмайнерс.

Вратарь выступает в составе "брианцоли" с 2020 года (144 встречи). Нидерландский футболист оформил 45 результативных действий в 129 поединках в футболке бергамасков за 3 сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano Х
Опубликовал: Александр Симченко
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