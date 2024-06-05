Болонья близка к назначению нового тренера

"Россоблу" в начале лета могут получить нового наставника. По информации источника, диалог со специалистом в ближайшее время завершится соглашением о сотрудничестве.

Речь идет о Винченцо Итальяно. Ожидается, что контракт подпишут на 2 года, а зарплата будет составлять 2,5 млн. евро.

Тренер возглавил "Фиорентину" в 2021-м. Вместе с "фиалками" дважды выходил в финал Лиги конференций. В июне у него заканчивается сезон пролонгации соглашения с "лилиями".