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Болонья близка к назначению нового тренера

Италия
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В клубе не ждут официального назначения Мотты в Ювентус

Болонья близка к назначению нового тренера

ANSA

Новина українською

"Россоблу" в начале лета могут получить нового наставника. По информации источника, диалог со специалистом в ближайшее время завершится соглашением о сотрудничестве.

Речь идет о Винченцо Итальяно. Ожидается, что контракт подпишут на 2 года, а зарплата будет составлять 2,5 млн. евро.

Тренер возглавил "Фиорентину" в 2021-м. Вместе с "фиалками" дважды выходил в финал Лиги конференций. В июне у него заканчивается сезон пролонгации соглашения с "лилиями".

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Источник:
https://twitter.com/NicoSchira
Опубликовал: Александр Симченко
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