  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан вступил в гонку за Лукаку - клуб уже связался с Челси
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан вступил в гонку за Лукаку - клуб уже связался с Челси

Италия

"Россонери" вышли на трансферный рынок

Милан вступил в гонку за Лукаку - клуб уже связался с Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" находится в поисках замены для покинувшего команду Оливье Жиру.

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, "россонери" уже вышли на контакт с руководством "Челси" относительно возможной аренды нападающего Ромелу Лукаку.

  • Больше новостей из мира спорта читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее сообщалось, что в трансфере бельгийского футболиста также заинтересован будущий наставник "Наполи" Антонио Конте. Под его руководством Лукаку выступал в составе "Интера".

Прошлый сезон Ромелу провёл за "Рому". На свой счёт 31-летний форвард записал 21 гол и 4 результативные передачи в 47 матчах.

По теме
yellow-arrow
Официально: Конте - новый главный тренер Наполи
yellow-arrow
Болонья близка к назначению нового тренера
yellow-arrow
Мотта уже формирует список новичков для Ювентуса, включая лидера Аталанты
Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Милан трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости