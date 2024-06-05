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Милан вступил в гонку за Лукаку - клуб уже связался с Челси
"Россонери" вышли на трансферный рынок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" находится в поисках замены для покинувшего команду Оливье Жиру.
По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, "россонери" уже вышли на контакт с руководством "Челси" относительно возможной аренды нападающего Ромелу Лукаку.
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Ранее сообщалось, что в трансфере бельгийского футболиста также заинтересован будущий наставник "Наполи" Антонио Конте. Под его руководством Лукаку выступал в составе "Интера".
Прошлый сезон Ромелу провёл за "Рому". На свой счёт 31-летний форвард записал 21 гол и 4 результативные передачи в 47 матчах.
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