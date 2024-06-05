  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Конте - новый главный тренер Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Конте - новый главный тренер Наполи

Италия
Обновлено

Итальянец возвращается на родину

Официально: Конте - новый главный тренер Наполи

Фото: sscnapoli.it/Автор - невідомий

Новина українською

"Наполи" объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера. Срок действия трудового соглашения с итальянским тренером рассчитан до 2027 года.

"Наполи" – это команда глобального значения. Очень счастлив, что смогу работать в этом клубе. Могу пообещать одну вещь – я сделаю все для развития и процветания команды и клуба. Я и моя команда полностью отдадимся работе в клубе", – сказал Конте.

В прошлом сезоне с "Наполи" работали три тренера. Лучано Спаллетти летом заменил Руди Гарсия, но уже в ноябре французский специалист был уволен. Аурелио Де Лаурентис вернул в клуб бывшего тренера Вальтера Мадзарри, однако результаты "Наполи" только ухудшились. С февраля и до конца сезона с командой работал бывший ассистент Сарри и Спаллетти Франческо Кальцона, но и ему не удалось остановить падение команды. После чемпионского триумфа в 2023 году "Наполи" в следующем сезоне завершил первенство на десятом месте, и остался без еврокубков.

"Очень горжусь тем, что новым тренером "Наполи" стал Антонио Конте. Антонио – это топ-тренер, лидер. Я уверен, что с ним мы сможем начать новый цикл. В истории "Наполи" начинается новая глава", – отметил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Напомним, последним местом работы Конте был лондонский "Тоттенхэм", с которым он прекратил сотрудничество 2023 году. Также специалист известен по своей работе со сборной Италии, "Челси", "Интером" и "Ювентусом". В качестве тренера Конте выиграл четыре чемпионских титула в Серии А, и один – в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Милан вступил в гонку за Лукаку - клуб уже связался с Челси
yellow-arrow
Болонья близка к назначению нового тренера
yellow-arrow
Мотта уже формирует список новичков для Ювентуса, включая лидера Аталанты
Антонио Конте Наполи тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости