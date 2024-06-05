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Официально: Конте - новый главный тренер Наполи
Итальянец возвращается на родину
Фото: sscnapoli.it/Автор - невідомий
"Наполи" объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера. Срок действия трудового соглашения с итальянским тренером рассчитан до 2027 года.
"Наполи" – это команда глобального значения. Очень счастлив, что смогу работать в этом клубе. Могу пообещать одну вещь – я сделаю все для развития и процветания команды и клуба. Я и моя команда полностью отдадимся работе в клубе", – сказал Конте.
В прошлом сезоне с "Наполи" работали три тренера. Лучано Спаллетти летом заменил Руди Гарсия, но уже в ноябре французский специалист был уволен. Аурелио Де Лаурентис вернул в клуб бывшего тренера Вальтера Мадзарри, однако результаты "Наполи" только ухудшились. С февраля и до конца сезона с командой работал бывший ассистент Сарри и Спаллетти Франческо Кальцона, но и ему не удалось остановить падение команды. После чемпионского триумфа в 2023 году "Наполи" в следующем сезоне завершил первенство на десятом месте, и остался без еврокубков.
"Очень горжусь тем, что новым тренером "Наполи" стал Антонио Конте. Антонио – это топ-тренер, лидер. Я уверен, что с ним мы сможем начать новый цикл. В истории "Наполи" начинается новая глава", – отметил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.
Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2024
Benvenuto Mister Conte! ????
Leggi la news ???? https://t.co/e0FNt4l6Aw
#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd
Напомним, последним местом работы Конте был лондонский "Тоттенхэм", с которым он прекратил сотрудничество 2023 году. Также специалист известен по своей работе со сборной Италии, "Челси", "Интером" и "Ювентусом". В качестве тренера Конте выиграл четыре чемпионских титула в Серии А, и один – в АПЛ.
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