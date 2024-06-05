Винченцо Итальяно стал главным тренером Болоньи

"Болонья" объявила о назначении на должность главного тренера команды Винченцо Итальяно.

Клуб подписал контракт с итальянцем до июня 2026 года.

A warm Bologna welcome to ???????????????????????????????? ????????????????????????????????! ❤️????#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 5, 2024

Специалист возглавил команду вместо Тьяго Мотты, который вскоре должен присоединиться к "Ювентусу".

Также стоит отметить, что последним местом работы Итальяно была "Фиорентина". Итальянец работал в клубе с лета 2021 года. Под его руководством "фиалки" дважды выходили в финал Лиги конференций, но команде так и не удалось поднять трофей.