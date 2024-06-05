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Винченцо Итальяно стал главным тренером Болоньи
Контракт рассчитан до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" объявила о назначении на должность главного тренера команды Винченцо Итальяно.
Клуб подписал контракт с итальянцем до июня 2026 года.
A warm Bologna welcome to ???????????????????????????????? ????????????????????????????????! ❤️????#WeAreOne— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 5, 2024
Специалист возглавил команду вместо Тьяго Мотты, который вскоре должен присоединиться к "Ювентусу".
Также стоит отметить, что последним местом работы Итальяно была "Фиорентина". Итальянец работал в клубе с лета 2021 года. Под его руководством "фиалки" дважды выходили в финал Лиги конференций, но команде так и не удалось поднять трофей.
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