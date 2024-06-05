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Винченцо Итальяно стал главным тренером Болоньи

Италия
Обновлено

Контракт рассчитан до 2026 года

Винченцо Итальяно стал главным тренером Болоньи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" объявила о назначении на должность главного тренера команды Винченцо Итальяно.

Клуб подписал контракт с итальянцем до июня 2026 года.

Специалист возглавил команду вместо Тьяго Мотты, который вскоре должен присоединиться к "Ювентусу".

Также стоит отметить, что последним местом работы Итальяно была "Фиорентина". Итальянец работал в клубе с лета 2021 года. Под его руководством "фиалки" дважды выходили в финал Лиги конференций, но команде так и не удалось поднять трофей.

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Болонья Тьяго Мотта Фиорентина (Флоренция) Винченцо Итальяно
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Источник:
bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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