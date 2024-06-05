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Милан связался с Аллегри по поводу работы главным тренером команды - СМИ
Клуб заинтересовался услугами Аллегри
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри недавно покинул "Ювентус" после бурного завершения сезона, когда он был уволен менее чем через 48 часов после победы в Кубке Италии.
Итальянские СМИ сообщают, что "Милан" связался с Аллегри, чтобы обсудить возможность его назначения на должность главного тренера команды.
Несмотря на то, что есть слухи о том, что Паулу Фонсека станет преемником Стефано Пиоли в "Милане", итальянцы обратились к Массимилиано, чтобы оценить его заинтересованность в этой должности.
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