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Милан связался с Аллегри по поводу работы главным тренером команды - СМИ

Италия
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Клуб заинтересовался услугами Аллегри

Милан связался с Аллегри по поводу работы главным тренером команды - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Массимилиано Аллегри недавно покинул "Ювентус" после бурного завершения сезона, когда он был уволен менее чем через 48 часов после победы в Кубке Италии.

Итальянские СМИ сообщают, что "Милан" связался с Аллегри, чтобы обсудить возможность его назначения на должность главного тренера команды.

Несмотря на то, что есть слухи о том, что Паулу Фонсека станет преемником Стефано Пиоли в "Милане", итальянцы обратились к Массимилиано, чтобы оценить его заинтересованность в этой должности.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Стефано Пиоли Паулу Фонсека Милан
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