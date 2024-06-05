Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом

Юный итальянский талант "Милана U-19" Франческо Камарда этим летом не покинет свою команду.

По информации Фабрицио Романо, 16-летний футболист подпишет новое соглашение с "Миланом" до конца этой недели. Договор будет подписан до июня 2027 года.

Франческо в сезоне 2023/24 за "Милан" провел 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.