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Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом

Италия
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Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом

Фото: Football Italia

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Юный итальянский талант "Милана U-19" Франческо Камарда этим летом не покинет свою команду.

По информации Фабрицио Романо, 16-летний футболист подпишет новое соглашение с "Миланом" до конца этой недели. Договор будет подписан до июня 2027 года.

Франческо в сезоне 2023/24 за "Милан" провел 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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