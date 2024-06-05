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Менее чем через три месяца после назначения. Тудор подал в отставку с поста тренера Лацио

Италия

"Орлы" остались без наставника

Менее чем через три месяца после назначения. Тудор подал в отставку с поста тренера Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игор Тудор официально подал в отставку с поста главного тренера "Лацио", менее чем через три месяца после того, как его позвали заменить Маурицио Сарри.

Sky Sport Italia и другие итальянские СМИ сообщили, что Тудор должен объяснить свое решение на итоговой пресс-конференции в пятницу. Sky предполагает, что "разногласия" в видении будущего у руководителей клуба и Тудора слишком велики, чтобы тренер мог продолжать работу.

Sky предполагает, что "Лацио" уже рассматривает возможную замену Тудору, и что нынешним фаворитом является тренер "Вероны" Марко Барони, который, как сообщается, также разговаривал с "Монцой" после ухода Раффаэле Палладино в "Фиорентину".

С момента своего назначения на "Стадио Олимпико" Тудор провел 11 матчей, в которых его команда одержала шесть побед, три ничьи и дважды проиграла. Она дошла до полуфинала Кубка Италии, где уступила "Юве", заняла 7 место в таблице Серии А, квалифицировавшись в Лигу Европы.

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Источник:
sslazio.it
Опубликовал: Влад Петрушевский
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