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Менее чем через три месяца после назначения. Тудор подал в отставку с поста тренера Лацио
"Орлы" остались без наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
Игор Тудор официально подал в отставку с поста главного тренера "Лацио", менее чем через три месяца после того, как его позвали заменить Маурицио Сарри.
Sky Sport Italia и другие итальянские СМИ сообщили, что Тудор должен объяснить свое решение на итоговой пресс-конференции в пятницу. Sky предполагает, что "разногласия" в видении будущего у руководителей клуба и Тудора слишком велики, чтобы тренер мог продолжать работу.
Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 5, 2024
✍️ https://t.co/cKjCffgCkA pic.twitter.com/vD4HDtB5pB
Sky предполагает, что "Лацио" уже рассматривает возможную замену Тудору, и что нынешним фаворитом является тренер "Вероны" Марко Барони, который, как сообщается, также разговаривал с "Монцой" после ухода Раффаэле Палладино в "Фиорентину".
С момента своего назначения на "Стадио Олимпико" Тудор провел 11 матчей, в которых его команда одержала шесть побед, три ничьи и дважды проиграла. Она дошла до полуфинала Кубка Италии, где уступила "Юве", заняла 7 место в таблице Серии А, квалифицировавшись в Лигу Европы.
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