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В Милане рассматривают 4 нападающих на замену Жиру

Италия

Россонери в поисках забивного форварда

В Милане рассматривают 4 нападающих на замену Жиру

Getty Images/Global Images Ukraine

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В середине мая было объявлено о переходе Оливье Жиру в "Лос-Анджелес" на правах свободного агента. Теперь "дьяволам" нужно найти футболиста, который заменит возрастного бомбардира.

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Сообщается, что в приоритете – звезда "Болоньи" Джошуа Зиркзе. В клубе убеждены, что ломбардийцы смогут заплатить клаусулу в размере 40 млн евро, которая будет доступна с 1 июля. Его агент ожидает получить от сделки 10-12 млн, что приемлемо для руководства "россонери".

Также в списке фигурируют Беньямин Шешко (РБ Лейпциг), Сантьяго Хименес (Фейеноорд) и Серу Гирасси (Штутгарт).

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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