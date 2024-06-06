В Милане рассматривают 4 нападающих на замену Жиру

В середине мая было объявлено о переходе Оливье Жиру в "Лос-Анджелес" на правах свободного агента. Теперь "дьяволам" нужно найти футболиста, который заменит возрастного бомбардира.

Сообщается, что в приоритете – звезда "Болоньи" Джошуа Зиркзе. В клубе убеждены, что ломбардийцы смогут заплатить клаусулу в размере 40 млн евро, которая будет доступна с 1 июля. Его агент ожидает получить от сделки 10-12 млн, что приемлемо для руководства "россонери".

Также в списке фигурируют Беньямин Шешко (РБ Лейпциг), Сантьяго Хименес (Фейеноорд) и Серу Гирасси (Штутгарт).