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Защитник Ювентуса Бремер: Ла Лига и АПЛ – топ-лиги, но я нахожусь в крупнейшем клубе мира

Италия

Идею там поиграть бразилец не откинул

Защитник Ювентуса Бремер: Ла Лига и АПЛ – топ-лиги, но я нахожусь в крупнейшем клубе мира

Фото: Football Italia

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Защитник "Ювентуса" Бремер ответил на вопрос о своих дальнейших планах в развитии карьеры.

"Да, АПЛ – это лига, в которой хочет играть каждый, но я думаю, что нахожусь в великолепном клубе, крупнейшем в мире, и я счастлив.

Только что я выиграл свой первый титул и хочу войти в историю здесь. Понятно, что никогда нельзя говорить никогда. Посмотрим, что произойдет.

Чемпионат Испании? Есть такие клубы, как "Реал" или "Барселона", которые являются лучшими в мире. Кроме того, Ла Лига, Серия А и АПЛ — лучшие лиги в мире, поэтому когда-нибудь я хотел бы попробовать там сыграть. Но, опять-таки, я счастлив в "Ювентусе", - цитирует бразильца Marca.

Напомним, контракт 27-летнего Бремера с "Юве" рассчитан до середины 2028 года.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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