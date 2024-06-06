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Милан готов активировать опцию звездного игрока Болоньи

Италия

Ведутся переговоры между Миланом и агентами Зиркзе

Милан готов активировать опцию звездного игрока Болоньи

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"Милан" хочет выкупить нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе.

По информации Фабрицио Романо, "россонери" уже уведомили "Болонью" о своем намерении активировать опцию выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Сейчас ведутся переговоры между "Миланом" и агентами Зиркзе относительно личных условий контракта.

Нападающий в прошлом сезоне за свою команду забил 12 голов и отдал 7 ассистов в 37 матчах.

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Болонья Милан Джошуа Зиркзе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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