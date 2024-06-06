Милан готов активировать опцию звездного игрока Болоньи

"Милан" хочет выкупить нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе.

По информации Фабрицио Романо, "россонери" уже уведомили "Болонью" о своем намерении активировать опцию выкупа игрока за 40 миллионов евро.

Сейчас ведутся переговоры между "Миланом" и агентами Зиркзе относительно личных условий контракта.

Нападающий в прошлом сезоне за свою команду забил 12 голов и отдал 7 ассистов в 37 матчах.