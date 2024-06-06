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Лацио уже нашел замену Игорю Тудору

Италия

Итальянцы близки к назначению на эту должность Марко Барони

Лацио уже нашел замену Игорю Тудору

Фото: uslecce.it

Новина українською

После отставки Игоря Тудора, "Лацио" уже определился с новым главным тренером команды на следующий сезон.

По информации Николо Скиры, итальянцы близки к назначению на эту должность 60-летнего Марко Барони, который сейчас возглавляет "Верону". Ожидается, что специалист подпишет с "Лацио" двухлетний контракт.

Барони возглавил "Верону" в июле 2023 года. Подопечные Марко в прошлом сезоне в Серии А финишировали на тринадцатой позиции, имея 38 баллов.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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