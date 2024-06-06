Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио уже нашел замену Игорю Тудору
Итальянцы близки к назначению на эту должность Марко Барони
Фото: uslecce.it
После отставки Игоря Тудора, "Лацио" уже определился с новым главным тренером команды на следующий сезон.
По информации Николо Скиры, итальянцы близки к назначению на эту должность 60-летнего Марко Барони, который сейчас возглавляет "Верону". Ожидается, что специалист подпишет с "Лацио" двухлетний контракт.
Барони возглавил "Верону" в июле 2023 года. Подопечные Марко в прошлом сезоне в Серии А финишировали на тринадцатой позиции, имея 38 баллов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Итальянский клуб рассматривает Довбика в качестве альтернативного варианта на позицию форварда
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн