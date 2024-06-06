Лацио уже нашел замену Игорю Тудору

После отставки Игоря Тудора, "Лацио" уже определился с новым главным тренером команды на следующий сезон.

По информации Николо Скиры, итальянцы близки к назначению на эту должность 60-летнего Марко Барони, который сейчас возглавляет "Верону". Ожидается, что специалист подпишет с "Лацио" двухлетний контракт.

Барони возглавил "Верону" в июле 2023 года. Подопечные Марко в прошлом сезоне в Серии А финишировали на тринадцатой позиции, имея 38 баллов.