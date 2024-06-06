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Милан рассматривает возможность подписания форварда Челси
Армандо Броя зацепил итальянский клуб
Fabrizio Romano on X
"Милан" рассматривает возможность подписания форварда "Челси" Армандо Брои, который провел вторую половину сезона 2023/24 в аренде у "Фулхэма".
Как сообщает Николо Скира, "россонери" рассматривают албанца в качестве запасного нападающего.
В "Фулхэме" 22-летний албанец сыграл 8 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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