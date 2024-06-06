  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан рассматривает возможность подписания форварда Челси
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан рассматривает возможность подписания форварда Челси

Италия
Обновлено

Армандо Броя зацепил итальянский клуб

Милан рассматривает возможность подписания форварда Челси

Fabrizio Romano on X

Новина українською

"Милан" рассматривает возможность подписания форварда "Челси" Армандо Брои, который провел вторую половину сезона 2023/24 в аренде у "Фулхэма".

Как сообщает Николо Скира, "россонери" рассматривают албанца в качестве запасного нападающего.

В "Фулхэме" 22-летний албанец сыграл 8 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Читайте такжеЧелси нацелился на одноклубника Миколенко
По теме
yellow-arrow
Лацио уже нашел замену Игорю Тудору
yellow-arrow
Милан готов активировать опцию звездного игрока Болоньи
yellow-arrow
Ньюкасл и Милан проявляют интерес к голкиперу Ниццы
Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Милан Армандо Броя
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости