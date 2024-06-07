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Стало известно, когда Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с Интером

Италия

Осталось дождаться прибытия игрока

Стало известно, когда Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с Интером

La Gazzetta dello Sport

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"Интер" достиг устного соглашения с нападающим Лаутаро Мартинесом по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между сторонами уже заключена, и будет подписана, как только Лаутаро вернется из Южной Америки.

Контракт будет рассчитан до июня 2029 года. Зарплата 26-летнего футболиста составит 9 миллионов евро чистыми в год + надбавки.

Вскоре Мартинес примет участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 июля.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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