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Стало известно, когда Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с Интером
Осталось дождаться прибытия игрока
La Gazzetta dello Sport
"Интер" достиг устного соглашения с нападающим Лаутаро Мартинесом по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка между сторонами уже заключена, и будет подписана, как только Лаутаро вернется из Южной Америки.
Контракт будет рассчитан до июня 2029 года. Зарплата 26-летнего футболиста составит 9 миллионов евро чистыми в год + надбавки.
Вскоре Мартинес примет участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 июля.
????⚫️???? Lautaro Martínez and Inter have now reached verbal agreement on every detail of new contract, including final steps on add-ons structure.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2024
Deal now done, set to be signed as soon as Lautaro returns from South America.
Contract until June 2029, €9m net/year + add-ons. pic.twitter.com/ul4rkluluh
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