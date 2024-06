Стало известно, когда Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с Интером

"Интер" достиг устного соглашения с нападающим Лаутаро Мартинесом по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между сторонами уже заключена, и будет подписана, как только Лаутаро вернется из Южной Америки.

Контракт будет рассчитан до июня 2029 года. Зарплата 26-летнего футболиста составит 9 миллионов евро чистыми в год + надбавки.

Вскоре Мартинес примет участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 июля.

????⚫️???? Lautaro Martínez and Inter have now reached verbal agreement on every detail of new contract, including final steps on add-ons structure.



Deal now done, set to be signed as soon as Lautaro returns from South America.



Contract until June 2029, €9m net/year + add-ons. pic.twitter.com/ul4rkluluh