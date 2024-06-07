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Милан заинтересован в подписании Довбика. Трансфер возможен при одном условии
Зависит от переговоров с другим футболистом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" рассматривает кандидатуру форварда "Жироны" Артема Довбика в качестве усиления атакующей линии команды.
По данным журналиста Джанлука Ди Марцио, 26-летний украинец является запасным вариантом "россонери" наряду с нападающим "Челси" Армандо Бройей на случай провала с подписанием Джошуа Зиркзе из "Болоньи".
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24 - на счету украинца 24 гола.
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Ранее также сообщалось об интересе к Артему со стороны мадридского "Атлетико". Однако, "Жирону" не устроила сумма полученного предложения.
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