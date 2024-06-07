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Милан заинтересован в подписании Довбика. Трансфер возможен при одном условии

Италия
Обновлено

Зависит от переговоров с другим футболистом

Милан заинтересован в подписании Довбика. Трансфер возможен при одном условии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" рассматривает кандидатуру форварда "Жироны" Артема Довбика в качестве усиления атакующей линии команды.

По данным журналиста Джанлука Ди Марцио, 26-летний украинец является запасным вариантом "россонери" наряду с нападающим "Челси" Армандо Бройей на случай провала с подписанием Джошуа Зиркзе из "Болоньи".

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24 - на счету украинца 24 гола.

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Ранее также сообщалось об интересе к Артему со стороны мадридского "Атлетико". Однако, "Жирону" не устроила сумма полученного предложения.

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Милан Артем Довбик Жирона
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Источник:
Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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