Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи опережает Рому в борьбе за звезду Ювентуса
Федерико Кьеза может присоединиться к Наполи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" опережает "Рому" в борьбе за подписание вингера "Ювентуса" Федерико Кьезы.
Туринский клуб пытается продать своего игрока. Тренер "Ромы" Даниэле Де Росси является поклонником Кьезы, но то же самое касается Антонио Конте. Но издание Sportitalia утверждает, что именно «Наполи» является фаворитом в этой гонке.
Федерико в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
Читайте такжеЛиверпуль проявляет интерес к вингеру Ювентуса
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения
- Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером
- В Милане рассматривают 4 нападающих на замену Жиру
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн