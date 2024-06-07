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Наполи опережает Рому в борьбе за звезду Ювентуса

Италия

Федерико Кьеза может присоединиться к Наполи

Наполи опережает Рому в борьбе за звезду Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" опережает "Рому" в борьбе за подписание вингера "Ювентуса" Федерико Кьезы.

Туринский клуб пытается продать своего игрока. Тренер "Ромы" Даниэле Де Росси является поклонником Кьезы, но то же самое касается Антонио Конте. Но издание Sportitalia утверждает, что именно «Наполи» является фаворитом в этой гонке.

Федерико в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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Ювентус (Турин) Наполи Рома Федерико Кьеза
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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