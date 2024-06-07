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Вингер Наполи может покинуть клуб из-за прихода Антонио Конте
Маттео Политано может перейти в другой клуб Серии А
Антонио Конте недавно стал главным тренером "Наполи" и специалист уже принимает решение относительно состава команды на будущий сезон.
По информации журналиста Николо Скиры, из-за прихода Конте клуб может покинуть вингер Маттео Политано. Игроком сейчас интересуется "Рома", руководство команды уже сделало запрос о трансфере футболиста.
У Маттео контракт с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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