Вингер Наполи может покинуть клуб из-за прихода Антонио Конте

Антонио Конте недавно стал главным тренером "Наполи" и специалист уже принимает решение относительно состава команды на будущий сезон.

По информации журналиста Николо Скиры, из-за прихода Конте клуб может покинуть вингер Маттео Политано. Игроком сейчас интересуется "Рома", руководство команды уже сделало запрос о трансфере футболиста.

У Маттео контракт с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года.