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"Приготовьтесь к самому большому проявлению несогласия, который когда-либо видел Рим". Фанаты Лацио готовят протест
Все из-за нового тренера
Фото: uslecce.it
"Лацио" назначил Марко Барони новым тренером команды после того, как Игор Тудор покинул клуб.
Болельщики "Лацио" уже давно разочарованы владельцем команды. Они считают, что президент Клаудио Лотито больше заинтересован в собственном обогащении, чем в развитии клуба.
Назначение Барони разозлило болельщиков. Группа ультрас Curva Nord опубликовала заявление, в котором призвала к протестам против нового тренера.
"Мы не примем этот посредственный подход и, как защитники "Нашего “Лацио", обязаны занять позицию. Мы, болельщики, устали от этой диктатуры, мы должны выразить свое несогласие.
Приготовьтесь присоединиться к самому большому проявлению несогласия, которое когда-либо видел спорт в Риме. Оставьте свои календари свободными на следующие выходные", - заявление ультрас Curva Nord.
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