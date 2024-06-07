"Приготовьтесь к самому большому проявлению несогласия, который когда-либо видел Рим". Фанаты Лацио готовят протест

"Лацио" назначил Марко Барони новым тренером команды после того, как Игор Тудор покинул клуб.

Болельщики "Лацио" уже давно разочарованы владельцем команды. Они считают, что президент Клаудио Лотито больше заинтересован в собственном обогащении, чем в развитии клуба.

Назначение Барони разозлило болельщиков. Группа ультрас Curva Nord опубликовала заявление, в котором призвала к протестам против нового тренера.