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Милан интересуется игроками с АПЛ

Италия

Армандо Брои и Мэттью Кэшей

Милан интересуется игроками с АПЛ

Фото: avfc.co.uk

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По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, технический директор "Милана" прилетел в Англию, чтобы договориться о трансфере защитника и нападающего.

За время пребывания в Англии технический директор "Милана" Джеффри Монкада провел переговоры с "Астон Виллой" о возможном трансфере защитника Мэтти Кеша. Также Монкада встретился с представителями "Челси" по трансферу нападающего Армандо Брои.

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Напомним, за этот сезон в АПЛ Кэш провел 29 игр, у которых отличился 2 голами и 2 результативными передачами. Брои за этот сезон сыграл в 21 матче, в котором забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Милан Мэтти Кэш Армандо Броя
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Источник:
сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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