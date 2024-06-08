Милан интересуется игроками с АПЛ

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, технический директор "Милана" прилетел в Англию, чтобы договориться о трансфере защитника и нападающего.

За время пребывания в Англии технический директор "Милана" Джеффри Монкада провел переговоры с "Астон Виллой" о возможном трансфере защитника Мэтти Кеша. Также Монкада встретился с представителями "Челси" по трансферу нападающего Армандо Брои.

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Напомним, за этот сезон в АПЛ Кэш провел 29 игр, у которых отличился 2 голами и 2 результативными передачами. Брои за этот сезон сыграл в 21 матче, в котором забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.