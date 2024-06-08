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Наполи определился за сколько готов купить Лукаку. Челси недовольны суммой

Италия

Наполи предлагает в 3 раза меньше, чем хочет Челси

Наполи определился за сколько готов купить Лукаку. Челси недовольны суммой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" готов приобрести Ромелу Лукаку за 15 миллиона евро + 3 миллиона евро в виде бонусов. Об этом сообщает Goal.

По информации издания, "Наполи" предложили "Челси" за 31-летнего бельгийца 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Лукаку выразил "Челси" свое желание перейти в "Наполи", однако "Челси", купивший бельгийца за 115 миллионов евро, хочет получить за нападающего 45 миллионов евро. Отмечается, что "Милан" также проявляет интерес к Лукаку, "Челси" скорее всего продаст форварда в команду которая заплатит за него больше.

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Напомним, за этот сезон Лукаку сыграл в 47 матчев за "Рому", в которых забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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