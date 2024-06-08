Условия не устраивают. Федерико Кьеза хочет покинуть Ювентус

Федерико Кьеза хочет покинуть "Ювентус". Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, из-за того что в новом контракте вингера "Ювентуса" зарплата гораздо меньше, чем он запрашивал, из-за этого он считает что ему не рады в команде и хочет покинуть "Ювентус". Отмечается, что за Федерико Кьезой следят "Наполи" и Рома".

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Напомним, за этот сезон 26-летный итальянец принял участие 37 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.