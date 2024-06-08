Соглашение на два года. Рабио стал ближе к продлению контракта с Ювентусом

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио стал ближе к тому, чтобы остаться в клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

В последние несколько дней прошли положительные разговоры. Между сторонами обсуждается контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Текущий контракт полузащитника с “бьянконерри” завершается 30 июня этого года. Он выступает за туринцев с 2019 года – тогда Рабио перешел на права свободного агента, покинув ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету игрока пять голов и три ассиста в 35 матчах во всех турнирах.