  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Соглашение на два года. Рабио стал ближе к продлению контракта с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соглашение на два года. Рабио стал ближе к продлению контракта с Ювентусом

Италия
Обновлено

С возможностью еще более длинного контракта

Соглашение на два года. Рабио стал ближе к продлению контракта с Ювентусом

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио стал ближе к тому, чтобы остаться в клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

В последние несколько дней прошли положительные разговоры. Между сторонами обсуждается контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Текущий контракт полузащитника с “бьянконерри” завершается 30 июня этого года. Он выступает за туринцев с 2019 года – тогда Рабио перешел на права свободного агента, покинув ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету игрока пять голов и три ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Кварацхелия готов подписать новый контракт с Наполи
yellow-arrow
Условия не устраивают. Федерико Кьеза хочет покинуть Ювентус
yellow-arrow
Наполи определился за сколько готов купить Лукаку. Челси недовольны суммой
Ювентус (Турин) Адриен Рабио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости