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Соглашение на два года. Рабио стал ближе к продлению контракта с Ювентусом
С возможностью еще более длинного контракта
Фото: twitter.com/juventusfc
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио стал ближе к тому, чтобы остаться в клубе. Об этом сообщает Николо Скира.
В последние несколько дней прошли положительные разговоры. Между сторонами обсуждается контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.
Текущий контракт полузащитника с “бьянконерри” завершается 30 июня этого года. Он выступает за туринцев с 2019 года – тогда Рабио перешел на права свободного агента, покинув ПСЖ.
В прошлом сезоне на счету игрока пять голов и три ассиста в 35 матчах во всех турнирах.
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