Кварацхелия готов подписать новый контракт с Наполи

"Наполи" близок к удержанию в клубе своей звезды Хвичи Кварацхелии. Напомним, что уже длительное время обсуждается его возможный переход в "ПСЖ". СМИ сообщали, что парижане готовы заплатить около 100 миллионов евро за грузинского нападающего. Однако, клуб хочет сохранить игрока.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport располагает информацией, что Кварацхелия не против остаться в "Наполи", подписав новый контракт. Более того, он хочет это сделать до начала Евро-2024. Футболист попросил зарплату около 5-ти миллионов евро.

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В этом сезоне Хвича провел за "Наполи" 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Нынешний контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до лета 2027-го года.