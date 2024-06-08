Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кварацхелия готов подписать новый контракт с Наполи
Не смотря на заинтересованность ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" близок к удержанию в клубе своей звезды Хвичи Кварацхелии. Напомним, что уже длительное время обсуждается его возможный переход в "ПСЖ". СМИ сообщали, что парижане готовы заплатить около 100 миллионов евро за грузинского нападающего. Однако, клуб хочет сохранить игрока.
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport располагает информацией, что Кварацхелия не против остаться в "Наполи", подписав новый контракт. Более того, он хочет это сделать до начала Евро-2024. Футболист попросил зарплату около 5-ти миллионов евро.
В этом сезоне Хвича провел за "Наполи" 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Нынешний контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до лета 2027-го года.
Популярное сейчас
- В матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО