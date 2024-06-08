Милан вскоре продаст Аталанте своего полузащитника

23-летний атакующий полузащитник "Милана" Шарль де Кетеларе текущий сезон провел в "Аталанте" на условиях аренды. Издание Calciomercato сообщает, что клуб из Бергамо воспользуется правом выкупа игрока, несмотря на то, что миланцы не хотят делать скидку.

"Аталанта" заплатит "Милану" 3 миллиона евро за аренду, а также 22+2 миллиона за трансфер. Также будет включен пункт о перепродаже. Сделку планируют оформить до 14-го июня.

В этом сезоне Де Кетеларе забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 50-ти играх за "Аталанту". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.