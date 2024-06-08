Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан вскоре продаст Аталанте своего полузащитника
Он был в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-летний атакующий полузащитник "Милана" Шарль де Кетеларе текущий сезон провел в "Аталанте" на условиях аренды. Издание Calciomercato сообщает, что клуб из Бергамо воспользуется правом выкупа игрока, несмотря на то, что миланцы не хотят делать скидку.
"Аталанта" заплатит "Милану" 3 миллиона евро за аренду, а также 22+2 миллиона за трансфер. Также будет включен пункт о перепродаже. Сделку планируют оформить до 14-го июня.
В этом сезоне Де Кетеларе забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 50-ти играх за "Аталанту". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина
- Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО