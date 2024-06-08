  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан вскоре продаст Аталанте своего полузащитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан вскоре продаст Аталанте своего полузащитника

Италия

Он был в аренде

Милан вскоре продаст Аталанте своего полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-летний атакующий полузащитник "Милана" Шарль де Кетеларе текущий сезон провел в "Аталанте" на условиях аренды. Издание Calciomercato сообщает, что клуб из Бергамо воспользуется правом выкупа игрока, несмотря на то, что миланцы не хотят делать скидку.

"Аталанта" заплатит "Милану" 3 миллиона евро за аренду, а также 22+2 миллиона за трансфер. Также будет включен пункт о перепродаже. Сделку планируют оформить до 14-го июня.

В этом сезоне Де Кетеларе забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 50-ти играх за "Аталанту". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Кварацхелия готов подписать новый контракт с Наполи
yellow-arrow
Соглашение на два года. Рабио стал ближе к продлению контракта с Ювентусом
yellow-arrow
Условия не устраивают. Федерико Кьеза хочет покинуть Ювентус
Аталанта (Бергамо) Милан Шарль де Кетеларе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
calciomercato.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости