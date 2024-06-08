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Удинезе не будет продлевать контракт с Каннаваро, сохранившим клубу прописку в Серии А

Италия

Прошло всего 6 матчей

Удинезе не будет продлевать контракт с Каннаваро, сохранившим клубу прописку в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Удинезе" Фабио Каннаваро объявил, что покидает команду. Владелец клуба Джампаоло Поццо решил не продлевать контракт со специалистом.

Каннаваро возглавил команду всего 1,5 месяца назад. Коуч сохранил "Удинезе" место в Серии А, финишировав на 15-м месте (были 17-е).

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При Каннаваро "бело-черные" провели 6 матчей, в которых одержали 2 победы, 3 ничьих и однажды проиграли.

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Фабио Каннаваро Удинезе
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Источник:
Каннаваро
Опубликовал: Виктор Иванчук
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