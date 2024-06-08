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Удинезе не будет продлевать контракт с Каннаваро, сохранившим клубу прописку в Серии А
Прошло всего 6 матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Удинезе" Фабио Каннаваро объявил, что покидает команду. Владелец клуба Джампаоло Поццо решил не продлевать контракт со специалистом.
Каннаваро возглавил команду всего 1,5 месяца назад. Коуч сохранил "Удинезе" место в Серии А, финишировав на 15-м месте (были 17-е).
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При Каннаваро "бело-черные" провели 6 матчей, в которых одержали 2 победы, 3 ничьих и однажды проиграли.
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Источник:Каннаваро
Опубликовал: Виктор Иванчук
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