Удинезе не будет продлевать контракт с Каннаваро, сохранившим клубу прописку в Серии А

Главный тренер "Удинезе" Фабио Каннаваро объявил, что покидает команду. Владелец клуба Джампаоло Поццо решил не продлевать контракт со специалистом.

Каннаваро возглавил команду всего 1,5 месяца назад. Коуч сохранил "Удинезе" место в Серии А, финишировав на 15-м месте (были 17-е).

При Каннаваро "бело-черные" провели 6 матчей, в которых одержали 2 победы, 3 ничьих и однажды проиграли.