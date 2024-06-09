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ПАОК решил не выкупать экс-игрока Шахтера. Бразилец вернется в Лацио
Однако из римской команды полузащитник снова может уйти
Фото: ФК Шахтер Донецк
ПАОК решил не активизировать опцию выкупа контракта арендованного у “Лацио” Маркоса Антонио. Об этом сообщает Николо Скира.
Сумма трансфера могла составлять шесть миллионов евро, однако греки отказались от такого шага. Антонио вернется в “Лацио”, правда, он снова может уйти из клуба.
Бразилец выступал за ПАОК с сентября прошлого года. На его счету 17 проведенных матчей во всех турнирах, в которых он отличился тремя голами. Вместе с клубом Антонио стал чемпионом Греции.
В период с 2019 по 2022 год Антонио выступал за "Шахтер". В июле 2022 года его выкупило “Лацио” за 7,5 млн евро. Договор бразильца с римлянами рассчитан до 2027 года.
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