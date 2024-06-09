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Ювентус попытается вернуть Морату
Если Мората согласится вернуться в Турин, ему придется снизить свою зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Ювентус" попытается вернуть Альваро Морату. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, из-за травмы Аркадиуша Милика "Ювентус" ищет ему замену, один из кандидатов – Альваро Мората. В Турине его кандидатуру считают идеальной, ведь он уже играл за "Ювентус" (с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год). К тому же у него хорошая физическая форма.
Напомним, за этот сезон Мората сыграл в 48 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и отдал 5 результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Контракт Альваро с "Атлетико Мадрид" рассчитан до июня 2026 года.
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