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Ювентус попытается вернуть Морату

Италия
Обновлено

Если Мората согласится вернуться в Турин, ему придется снизить свою зарплату

Ювентус попытается вернуть Морату

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Ювентус" попытается вернуть Альваро Морату. Об этом сообщает Football Italia.

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По информации издания, из-за травмы Аркадиуша Милика "Ювентус" ищет ему замену, один из кандидатов – Альваро Мората. В Турине его кандидатуру считают идеальной, ведь он уже играл за "Ювентус" (с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год). К тому же у него хорошая физическая форма.

Напомним, за этот сезон Мората сыграл в 48 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и отдал 5 результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Контракт Альваро с "Атлетико Мадрид" рассчитан до июня 2026 года.

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Ювентус (Турин) Альваро Мората
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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