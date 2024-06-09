Наполи интересуется форвардом киевского Динамо

"Наполи" интересуется Владиславом Ванатом. Об этом сообщает Calciomercato.

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По имеющейся информации, если "Наполи" покинет нападающий Виктор Осимхен, тогда неаполитанцы будут искать ему замену, один из кандидатов кто сможет заменить Осимхена является украинский форвард - Владислав Ванат.

Напомним, за этот сезон Ванат сыграл в 30 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 14 голами и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.