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Наполи интересуется форвардом киевского Динамо

Италия

Владиславом Ванатом

Наполи интересуется форвардом киевского Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

"Наполи" интересуется Владиславом Ванатом. Об этом сообщает Calciomercato.

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По имеющейся информации, если "Наполи" покинет нападающий Виктор Осимхен, тогда неаполитанцы будут искать ему замену, один из кандидатов кто сможет заменить Осимхена является украинский форвард - Владислав Ванат.

Напомним, за этот сезон Ванат сыграл в 30 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 14 голами и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

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Наполи Владислав Ванат
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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