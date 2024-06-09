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Ювентус подпишет контракт с Моттой во вторник или среду

Италия

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Ювентус подпишет контракт с Моттой во вторник или среду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" практически завершил соглашение о назначении на главный пост команды Тьяго Мотты. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб планирует официально подписать контракт с наставником на следующей неделе. Это произойдет во вторник или среду.

Соглашение между сторонами будет действовать в течение следующих трех сезонов.

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Мотта возглавлял “Болонью” с сентября прошлого года. Его контракт действует до 30 июня этого года.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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