Чемпион Италии хотел подписать Лунина

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Il Giorno, "Интер" раздумывал над подписанием украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина. Однако впоследствии миланцы отказались от этой идеи из-за информации в СМИ о том, что Лунин близок к продлению контракта с "Реалом".

По информации источника, "Интер" ищет замену Яну Зоммеру. Сейчас руководство клуба сосредоточилось на 3-х кандидатурах: Бенто Крепски из ("Атлетико Паранаэнсе"), Жозепу Мартинесу ("Дженоа") и Мадуку Окойе ("Удинезе").

Напомним, что "Интер" стал чемпионом Италии сезона 2023/4 годов. Команда Андрея Лунина, в свою очередь, победила в чемпионате Испании.