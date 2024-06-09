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Чемпион Италии хотел подписать Лунина
Известно почему клуб отверг эту идею
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Il Giorno, "Интер" раздумывал над подписанием украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина. Однако впоследствии миланцы отказались от этой идеи из-за информации в СМИ о том, что Лунин близок к продлению контракта с "Реалом".
По информации источника, "Интер" ищет замену Яну Зоммеру. Сейчас руководство клуба сосредоточилось на 3-х кандидатурах: Бенто Крепски из ("Атлетико Паранаэнсе"), Жозепу Мартинесу ("Дженоа") и Мадуку Окойе ("Удинезе").
Напомним, что "Интер" стал чемпионом Италии сезона 2023/4 годов. Команда Андрея Лунина, в свою очередь, победила в чемпионате Испании.
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