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Нападающий Ювентуса перенес операцию и пропустит Евро-2024
Игрока оперировал профессор Роберто Росси
Фото: juventus.com
Нападающий "Ювентуса" Аркадиуш Милик перенес операцию на левом мениске.
Игрока оперировал профессор Роберто Росси. Ожидается, что футболист начнет процесс восстановления уже завтра, 11 июня.
Напомним, Милик получил травму во время товарищеского матча между сборными Польши и Украины.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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