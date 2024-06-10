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Нападающий Ювентуса перенес операцию и пропустит Евро-2024

Италия

Игрока оперировал профессор Роберто Росси

Нападающий Ювентуса перенес операцию и пропустит Евро-2024

Фото: juventus.com

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Аркадиуш Милик перенес операцию на левом мениске.

Игрока оперировал профессор Роберто Росси. Ожидается, что футболист начнет процесс восстановления уже завтра, 11 июня.

Напомним, Милик получил травму во время товарищеского матча между сборными Польши и Украины.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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