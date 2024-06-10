Осимхеном заинтересовался клуб Саудовской Аравии

"Аль-Ахли", занявший третье место в прошлом чемпионате Саудовской Аравии, стремится усилить состав своей команды.

Главной целью клуба стал Виктор Осимхен, который сейчас выступает за итальянский "Наполи". По информации итальянского издания Il Mattino, "Аль-Ахли" не пугает цена выкупа игрока (120 миллионов евро).

Но сам футболист не спешит с переходом в Саудовскую Аравию. Виктор хочет подождать еще несколько недель, чтобы оценить другие предложения.