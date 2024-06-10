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Осимхеном заинтересовался клуб Саудовской Аравии

Италия

Но сам футболист не спешит принимать предложение клуба

Осимхеном заинтересовался клуб Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Ахли", занявший третье место в прошлом чемпионате Саудовской Аравии, стремится усилить состав своей команды.

Главной целью клуба стал Виктор Осимхен, который сейчас выступает за итальянский "Наполи". По информации итальянского издания Il Mattino, "Аль-Ахли" не пугает цена выкупа игрока (120 миллионов евро).

Но сам футболист не спешит с переходом в Саудовскую Аравию. Виктор хочет подождать еще несколько недель, чтобы оценить другие предложения.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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