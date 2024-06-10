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Капитан Наполи заявил Конте, что хочет покинуть команду - СМИ

Италия

Между игроком и тренером был телефонный разговор

Капитан Наполи заявил Конте, что хочет покинуть команду - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо сообщил новому главному тренеру команды Антонио Конте, что он покинет клуб этим летом.

По сообщениям итальянских СМИ, Конте лично звонил футболисту, чтобы убедить его остаться, но игрок уже принял окончательное решение.

"Ты должен остаться. Ты мне нужен. Им придется идти через мой труп, чтобы продать тебя", - цитирует TMW отрывок телефонного разговора между Антонио и Ди Лоренцо.

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Антонио Конте Наполи Джованни Ди Лоренцо
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Источник:
TMW
Опубликовал: Екатерина Власова
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