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Капитан Наполи заявил Конте, что хочет покинуть команду - СМИ
Между игроком и тренером был телефонный разговор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо сообщил новому главному тренеру команды Антонио Конте, что он покинет клуб этим летом.
По сообщениям итальянских СМИ, Конте лично звонил футболисту, чтобы убедить его остаться, но игрок уже принял окончательное решение.
"Ты должен остаться. Ты мне нужен. Им придется идти через мой труп, чтобы продать тебя", - цитирует TMW отрывок телефонного разговора между Антонио и Ди Лоренцо.
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Источник:TMW
Опубликовал: Екатерина Власова
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