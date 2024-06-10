Капитан Наполи заявил Конте, что хочет покинуть команду - СМИ

Капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо сообщил новому главному тренеру команды Антонио Конте, что он покинет клуб этим летом.

По сообщениям итальянских СМИ, Конте лично звонил футболисту, чтобы убедить его остаться, но игрок уже принял окончательное решение.